Dzeko è a Roma: “Domani a Trigoria? Vedremo, ora vado dai miei figli”

Il bosniaco è arrivato in serata a Ciampino. Senza sbilanciarsi sulla sua presenza all'allenamento di domani

Dopo il breve passaggio a Dubrovnik, Edin Dzeko è sbarcato questa sera alle 19.30 all'aeroporto di Ciampino con un volo privato. Arrivato insieme alla moglie Amra, i due si sono diretti nella loro villa a Casal Palocco. Ma sarà possibile vederlo all'allenamento dei giallorossi in programma domani pomeriggio a Trigoria? "Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane per il ritiro in Portogallo. Domani a Trigoria? Vediamo. Step by Step", ha dichiarato al Corriere dello Sport. Dichiarazioni sibilline, quelle del bosniaco, dato ormai come prossimo arrivo dell'Inter.