Dzeko: “Due gol allo Shakhtar, Calhanoglu lo aveva previsto all’intervallo”

Il bosniaco commenta i suoi momenti migliori sui social nerazzurri: "Il video di presentazione? Speciale"

Così come Hakan Calhanoglu, anche Edin Dzeko mette insieme i suoi migliori momenti social da quando è arrivato all'Inter. Partendo anche lui dal video creato da Inter Media House per il suo approdo in nerazzurro: "Quando l'ho visto, era qualcosa di speciale. I tifosi mi hanno soprannominato 'Il Cigno di Sarajevo'". A proposito del legame col calciatore turco, Dzeko svela un aneddoto relativo alla partita contro lo Shakhtar Donetsk di Champions League: "Avevo avuto delle occasioni nel primo tempo, lui è venuto a dirmi dopo il primo tempo: 'Non preoccuparti, fratello, segnerai nel secondo tempo'. E ho fatto una doppietta. Quando segni, non senti nulla. Soltanto l'adrenalina", conclude scherzando Dzeko riferendosi al cerotto sulla testa che portava in quella partita.