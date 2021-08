Dzeko: “All’Inter tanti campioni, sembra che gioco qui da tanto tempo”

Il bosniaco parla a Inter Tv a 4 giorni dal suo esordio contro il Genoa

"Sembra che sto giocando con questi ragazzi da tanto tempo, l'ho notato anche contro la Dinamo Kiev. Devo dire che non è difficile perché qui ci sono tanti campioni, gente che sa giocare a calcio. Siamo una squadra forte, vogliamo continuare questo percorso che è iniziato bene". Lo ha detto a Inter Tv Edin Dzeko , ripensando al suo esordio in nerazzurro contro il Genoa nel quale ha messo a referto un gol e un assist.

"Un giorno emozionante per me, anche perché l'anno scorso abbiamo giocato tutte le partite senza tifosi. Era la mia prima partita, in uno stadio nuovo, c'era anche mia madre: è stato un giorno importante per me. E' andata bene con la vittoria e il gol che ho cercato tanto".