Dzeko al 90esimo: “Stavo per uscire? Chiederò a Inzaghi se ha bevuto”

Il giocatore bosniaco a DAZN: "Vittoria da grande squadra. Sono felice di giocare con questi campioni"

Edin Dzeko, protagonista di questa serata, arriva ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Michael Fabbri per un commento a caldo dell'esito del match vinto contro la Fiorentina: "Tutti i gol per me sono importanti, se poi arriva così ancora meglio per la squadra. Stavo per uscire? Devo chiedere al mister se ha bevuto qualcosa...".