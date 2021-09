Dzeko al 90esimo: “Meritavamo molto di più, questa partita non andava persa”

Il bosniaco: "Questo gol è stato molto sfortunato, abbiamo fatto una grande gara con un grande avversario"

Dopo il triplice fischio di Daniel Siebert, Edin Dzeko arriva ai microfoni di Amazon Prime per esprimere un primo commento dal prato di San Siro dell'amarissimo esito del match che ha visto l'Inter soccombere col Real Madrid all'89esimo: "Sconfitta immeritata? Sì, abbiamo meritato molto di più ma se non fai gol è difficile vincere. Questo gol è stato molto sfortunato, abbiamo fatto una grande gara con un grande avversario. Abbiamo avuto le nostre occasioni, Courtois è stato molto bravo e noi magari meno. Ma non si poteva perdere questa partita".