Dzeko al 90esimo: “L’importante è vincere ma segnare all’ultimo è bellissimo”

Il commento post-gara del bosniaco

Un'Inter che ancora una volta trova il guizzo finale negli scampoli finali di gara, in questo caso con un letale Edin Dzeko , finalmente tornato al gol. Prima lo svantaggio, poi arriva Barella, infine il bosniaco chiude il discorso e porta a casa i tre punti. Ed è proprio il 9 interista a commentare per primo il match vinto col Venezia ai canali di DAZN.

"Rabbiosa no, quando fai gol all’ultimo minuto devi esultare così, come se fosse l’ultimo. Sicuramente mancavano i miei gol però quando la squadra vince è sempre importante, poi magari mi ero risparmiato per oggi e non rimpiango niente. È bellissimo segnare all’ultimo".