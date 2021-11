Dzeko al 90′: “Gol fondamentali? L’Inter mi ha preso per questo”

L'analisi dell'attaccante bosniaco dopo la vittoria in Champions League scandita dalla sua doppietta

Servivi tu per avere ragione di questo Shakhtar...

"L'Inter mi ha preso per questo e io sto cercando di dare il mio contributo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, ma anche il portiere è stato bravo. Bisogna avere pazienza, senza prendere gol e poi nella ripresa ne abbiamo fatti due. Speriamo che siano sufficienti...".

Premio del miglior giocatore in campo e anche il tuo 50° gol in Europa.

"Non lo sapevo... Era importante far gol per la squadra. Tre punti fondamentali, ora siamo molto vicini al nostro obiettivo".