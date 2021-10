Dzeko a SM: “Non eravamo contenti di avere un punto, siamo ancora dentro”

Il bosniaco, mattatore del match contro lo Sheriff: "Abbiamo segnato tre gol, ne potevamo fare altri ma contano i tre punti"

Un gol, un assist, una prova da campione. Per Edin Dzeko quella di ieri è stata una serata memorabile, e l'attaccante bosniaco, intervistato da Sport Mediaset nel dopo partita del match contro lo Sheriff, non nasconde la sua soddisfazione in primis per il risultato ottenuto: "Sono contento, però alla fine conta sempre la squadra. Abbiamo segnato tre gol, ne potevamo fare qualcuno in più. Nel primo tempo abbiamo sofferto su qualche contropiede però siamo stati forti. Sono i tre punti quelli che contano. La qualificazione? Siamo sicuramente ancora dentro. Dopo le prime partite non eravamo contenti del solo punto, oggi era da dentro o fuori. Abbiamo vinto, adesso guardiamo avanti".