Dzeko a InterTV: “Oggi gara tosta, ma vogliamo chiudere vincendo”

Le considerazioni del numero 9 nerazzurro alla tv di casa prima del match col Torino

A pochi minuti da Inter-Torino, Edin Dzeko si sofferma a parlare ai microfoni della tv di casa. "Vogliamo chiudere al meglio, non possiamo rilassarci. Vogliamo dare tutto in campo per vincere - dice il bosniaco a InterTV -. Primi in classifica? Negli ultimi due mesi siamo passati quasi da meno 10 a più 4. Ma non significa nulla ora, ogni partita porta 3 punti e devi sempre dare il massimo. Il Torino? Partita tosta, come sempre contro le squadre di Juric. Gara difficile, ma siamo pronti e dobbiamo continuare a giocare come fatto ultimamente. Finire bene significa vincere oggi".