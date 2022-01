Dybala-Inter, Cruz: “Zanetti sarebbe determinante in una operazione come questa”

"Lo vedrei molto bene in nerazzurro, e sono sicuro che porterebbe ulteriore qualità a una squadra che sta già giocando alla grande" assicura El Jardinero

Paulo Dybala all'Inter? Per Julio Cruz è un grande sì: "Stiamo pur sempre parlando di Paulo Dybala. Di un talento puro, di un giocatore bravissimo che farebbe bene in qualsiasi squadra e che anche nell’Inter potrebbe dare un contributo decisivo - sottolinea El Jardinero a La Gazzetta dello Sport -. Io non so se rinnoverà o meno con la Juventus, e quindi se lascerà i bianconeri a parametro zero, ma capisco che adesso l’Inter come squadra abbia elevato il suo status dopo le ultime due coppe portate a casa. Ora la squadra di Inzaghi ha la forza, il carisma e il “peso” delle vittorie per provare a prendere un giocatore come lui e strapparlo direttamente a una diretta concorrente. Lo vedrei molto bene in nerazzurro, e sono sicuro che porterebbe ulteriore qualità a una squadra che sta già giocando alla grande. Poi, si sa, gli argentini all’Inter hanno sempre fatto bene... E anche adesso in rosa troverebbe molti connazionali di talento che conosce bene e che potrebbero aiutarlo ad adattarsi alla nuova realtà: non soltanto gli altri attaccanti Correa e Lautaro, ma pure il vicepresidente Zanetti sarebbe determinante in una operazione come questa".