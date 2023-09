L'Olanda vince 3-0 contro la Grecia e Denzel Dumfries mette in fila tre assist in un tempo. È la migliore partita in Nazionale finora? Incalzato ai microfoni della UEFA dopo il triplice fischio, l'esterno dell'Inter preferisce non sbilanciarsi: "Nel primo tempo abbiamo messo grande energia e grande ritmo. Non so se sia la miglior prestazione, ma sicuramente quella di questo gruppo sì", il commento del 2 nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!