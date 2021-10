Paparesta: “Rigore Juve, il Var non doveva intervenire”. No comment Mariani

L'ex arbitro: "Avere i dialoghi tra Var e arbitro? Sì, ci deve essere trasparenza". Nessuna risposta anche da Trentalange

Si scomoda anche il programma di Italia 1 'Le Iene' per vederci chiaro sul caso del contatto Denzel Dumfries-Alex Sandro che ha causato il rigore assegnato dall'arbitro Maurizio Mariani dopo on field review. Gianluca Paparesta, interpellato da Filippo Roma, ha dato la sua versione dei fatti: "Secondo me il Var ha sbagliato, c'è ampia disparità nell'interpretazione delle regole. Questo crea polemiche e genera perdita di credibilità per la classe arbitrale. Mariani ha visto l'azione a due metri e ha visto che Dumfries ha toccato Alex Sandro ma non gli ha causato danno. L'arbitro ha controllato e ha avuto modo di valutare che non è un chiaro ed evidente errore. Avere i dialoghi tra Var e arbitro? Sì, ci deve essere trasparenza". Roma ha avvicinato lo stesso arbitro Mariani, che si è trincerato dietro l'impossibilità di parlare dettata dalle regole rimandando la responsabilità ad Alfredo Trentalange, presidente Aia, che non ha risposto.