Dumfries al 90′: “Una bella risposta di squadra al ko con il Real Madrid”

Le parole dell'esterno olandese a DAZN dopo il successo rotondo sul Bologna

Dopo il roboante 6-1 al Bologna, Denzel Dumfries parla così ai microfoni di DAZN. "Sono felice. Una bella prestazione dopo il ko con il Real Madrid. Siamo riusciti a rispondere di squadra alla sconfitta in Champions - dice l'esterno olandese -. Le indicazioni di Inzaghi? Sì, dovevo spingere sulla fascia ed è andata bene, come preparato. Sono molto felice di essere qui, i compagni mi aiutano molto. Se sto facendo dimenticare Hakimi? Non penso a questo, lui ha fatto molto bene lo scorso anno, io sono molto orgoglioso di essere qui. Sto studiando l'italiano e sto imparando nuove parole".