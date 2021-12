Dumfries a ITV: “Siamo carichi, sappiamo cosa fare. Momento di fiducia per me”

L'olandese ai canali ufficiali del club prima di scendere in campo con il Cagliari

Egle Patané

Archiviata la Champions League e in attesa di scoprire il prossimo euro-rivale l'Inter di Simone Inzaghi è chiamata a concentrarsi sul campionato, a partire dal Cagliari, oggi ospite a San Siro. Una gara da che potrebbe regalare ai nerazzurri, in caso di vittoria, la vetta della classifica. A parlarne è Denzel Dumfries che prima di scendere in campo contro i sardi si esprime così a Inter TV:

Come ti senti dopo l'acciacco di Madrid?

"Mi sento bene, e sono pronto. Ovviamente con il Real Madrid ho sentito un po' di dolore ma adesso mi sento bene, mi sono allenato bene e sono pronto. Non vedo l’ora di giocare".

Quanto è importante questa sera? Vincere vi porterebbe ad essere primi per la prima volta.

"Sì, ed è per ciò che questa sera è molto importante. Sappiamo cosa fare questa sera e come sempre vogliamo vincere. Siamo concentrati, sappiamo cosa siamo in gradi di fare e abbiamo fiducia nelle qualità della squadra. Siamo carichi".

La fiducia aumenta ad ogni titolarità?

"Certo, mi sento sempre fiducioso, in questo momento in particolar modo. Sono molto ottimista per oggi, mi piace giocare con continuità. Oggi sento la fiducia di tutti oggi, cosa più importante".