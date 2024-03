Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, gonfia il petto per il modo in cui Kristjan Asllani si sta imponendo nella sua seconda stagione interista come giocatore affidabile nelle rotazioni del centrocampo di Simone Inzaghi: "Il trasferimento in giovane età in club grande come Inter nascondeva molti rischi, però è riuscito a mantenere il giusto equilibrio grazie alla sua persistenza nel voler rimanere in un posto dove la concorrenza è altissima, specialmente a centrocampo - sue parole a Sportitalia.com -. Quando tutti pensavano che sarebbe stato meglio trasferirsi in un altro club per avere più spazio, non si è demoralizzato e ha aspettato le occasioni giuste. Oggi ha la maturità per giocare con continuità in una squadra così e nelle ultime partite di certo ha messo “sotto pressione” il suo allenatore Inzaghi. Senza dubbio, è in grande forma e merita più minuti. Non a caso io l’ho anche paragonato a Modric, ho la convinzione che Kristjan diventerà un grande giocatore. Il suo obiettivo primario è diventare un titolare con l’Inter e penso che sia nella giusta direzione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!