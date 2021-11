Drogba a Kjaer: “Hai salvato la vita a Eriksen, una cosa più grande del calcio”

La leggenda del Chelsea dal palco del teatro Chatelet: "Questo uomo è un eroe"

Gran cerimoniere della premiazione del Pallone d'oro 2021, andata in scena in serata al teatro Chatelet di Parigi, Didier Drogba ha voluto ringraziare Simon Kjaer 'per aver fatto la differenza quest'anno', riferendosi alla prontezza con cui ha salvato la vita al compagno di Nazionale Christian Eriksen, colpito da malore in Finlanda-Danimarca a Euro 2020. "Questo uomo è il nostro eroe, è più grande del calcio, più grande di noi. E' il momento clou del 2021. Ha salvato la vita al suo compagno Eriksen il 12 giugno scorso.", ha detto l'ex attaccante del Chelsea, prima di chiedere l'applauso della platea per il difensore del Milan. "Non tutti i supereroi indossano un mantello", ha concluso l'ivoriano indicando il capitano danese, che ha risposto emozionato con una serie di 'grazie'.