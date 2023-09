Avvio super per Denzel Dumfries. L'esterno, tra Inter e Olanda, ha collezionato 5 assist e un gol nelle 5 partite disputate da titolare fin qui in stagione. Arrivato per rimpiazzare Hakimi, l'ex Psv ha lavorato tanto con Inzaghi e questa può essere la stagione definitiva per la sua consacrazione. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare alle nostre trasmissioni (CLICCA QUI).