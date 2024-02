L'Inter di Simone Inzaghi vola. Dopo il passo falso della Juventus (2-2 sul campo del Verona), cade il Milan di Pioli sul campo del Monza al termine di una partita pazzesca.

Dopo essere andati sotto 2-0 per le reti di Pessina e Mota, i rossoneri riescono a tornare in partita nonostante il cartellino rosso di Jovic nella ripresa, con i gol di Giroud e Pulisic, entrati in campo dalla panchina. Al 90esimo però è Bondo a decidere la partita con un grande gol dal limite dell'area di rigore, prima del poker dell'ex Colombo negli ultimi secondi di partita. I nerazzurri ora sono a +9 sulla Juve e a +11 sul Milan con una partita in meno.