Calcio e finanza propone oggi un'intervista a Antonella Dominici, Senior Vice President di Streaming Italy and South Emea di Paramount+. La dirigente definisce il 2023/24 "un anno straordinario per tutti: Inter, Atalanta e Paramount+".

Dominici racconta come Paramount+ è entrata in contatto col calcio. "Uno sponsor non aveva pagato quanto dovuto, così Inter e Roma sono rimaste senza sponsor per delle finali importanti - dice - Abbiamo pensato che una partnership con l’Inter per due partite (una di Campionato e la finale di Champions League) potesse essere un modo interessante per catturare l’attenzione del nostro target primario. Grazie alla Champions League e al feedback ricevuto dai nerazzurri, abbiamo deciso di estendere la collaborazione a tutto l’anno successivo".

"Abbiamo dato vita - prosegue - a una sponsorizzazione fuori dal comune e per noi la visibilità è stata a livello mondiale. Il logo dei Transformers sulla maglia? Pensavamo fosse un unicum e invece grazie alla reazione dei tifosi e anche dei giocatori, tutti molto coinvolti, ci siamo interrogati sulla possibilità di lanciarne anche delle altre". E infatti sono poi arrivate quelle con le Tartarughe Ninja. "Abbiamo personalizzato tutte e tre le maglie e sono diventate divise da collezione – ha spiegato Antonella Dominici –, con grande orgoglio ho visto anche Marotta chiedere di poter fare la foto con le Tartarughe Ninja. Il giorno dopo poi è successa una cosa inattesa: Mbappè ha commentato la maglia insieme a Thuram. Così ci si fa conoscere, si aumenta la riconoscibilità del brand. Avere scelto l’Inter e avere avuto la visibilità a livello mondiale è stato un volano per raggiungere anche altri Paesi".

Per il futuro, annuncia Dominici, "stiamo facendo valutazioni anche con il club nerazzurro, non c’è niente di scontato. C’è un tema di assetto societario negli Stati Uniti che ci rende difficile prendere decisioni su collaborazioni future al momento. Per noi i risultati di quest’anno sarebbero già un biglietto per continuare, vedremo cosa ci riserva il futuro".