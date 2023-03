Gli appunti negativi non sono mancati, da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio, nel corso del pranzo di oggi alla Pinetina con Simone Inzaghi. Ma i dirigenti nerazzurri, e insieme a loro il tecnico, vogliono che martedì contro il Porto l'Inter scenda in campo con la faccia cattiva come avvenuto già più di una volta in Europa, specie contro il Barcellona.