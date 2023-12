Appuntamento speciale in diretta per seguire insieme il sorteggio Champions League degli ottavi di finale 2023/2024. L'Inter di Simone Inzaghi, dopo essere passata seconda nel girone, attende di conoscere la sua avversaria. Segui il live dei sorteggi e scopriamo insieme l'avversaria dell'Inter. Seguici in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti), Youtube e sulla nostra pagina Facebook. Abbonati al canale Youtube per intervenire in diretta (CLICCA QUI).