Dimarco: “Voglio fare bene con l’Inter. Nazionale? Non mi aspettavo la chiamata”

Il difensore dell'Inter si gode l'Azzurro: "È speciale essere qua e rappresentare i colori della propria nazione"

LE GIOVANILI AZZURRE - "Per me hanno significato tantissimo, avendo fatto anche due finali europee ed un terzo posto mondiale. Son state tutte emozioni veramente inspiegabili, anche perché sono diversi anni passati con gli stessi compagni, come Barella e Locatelli".

LA PRIMA CONVOCAZIONE - "Ero a casa, insieme alla mia compagna e a mio figlio. Non me l'aspettavo, ma ha significato tantissimo. È speciale essere qua e rappresentare i colori della propria nazione".

LA MAGLIA AZZURRA - "Per me rappresenta tantissimo. Rappresentare l'Italia in giro per il mondo e portare l'onore di questa maglia è qualcosa di speciale".