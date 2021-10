Dimarco si gode la convocazione in Azzurro: “La prima volta”

Il difensore dell'Inter esprime tutta la sua soddisfazione su Instagram

Tanta felicità per Federico Dimarco, che tornato all'Inter dopo l'esperienza al Verona ha ricevuto il giusto riconoscimento della convocazione in Nazionale maggiore da parte del ct Roberto Mancini. Un traguardo puntualmente festeggiato sui social dal mancino interista, particolarmente fiero della sua "prima volta" in Azzurro.