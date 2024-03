"Non c’è tempo per la delusione". Lo urla sui social Federico Dimarco, autore del gol del momentaneo vantaggio nell'amara notte del Civitas Metropolitano che ha visto l'Inter salutare la Champions League dopo il ko ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid.

"Non abbiamo neanche un minuto per fermarci. Nemmeno un secondo - sottolinea il Figlio della Nord su Instagram -. C’è un sogno da conquistare.

A testa alta fratelli miei, c’è la nostra gente che ce lo chiede. Per noi e per loro. Con l’Inter sempre nel cuore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!