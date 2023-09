L'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato così a Rai Sport dopo il match pareggiato per 1-1 contro la Macedonia dalla sua Italia: "Dopo il gol a inizio ripresa abbiamo smesso di giocare - ha ammesso il giocatore dell'Inter - e in queste gare quando smetti di giocare bastano poche occasioni per riaprirle. A loro è bastata una punizione. Ora contro l'Ucraina dobbiamo giocare da Italia e conquistare i tre punti, per me giocare a San Siro significa tanto e vincere con l'Ucraina è importante per il nostro futuro".

E ancora: "Se giochiamo come nel primo tempo, controllando il gioco, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non dobbiamo commettere degli errori come nel secondo tempo, con l'Ucraina bisogna vincere".