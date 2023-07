"Il primo giorno è sempre speciale. È il passaggio tra ció che è stato e ció che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato". Ricomincia così la cavalcata di Federico Dimarco, sempre più interista, sempre più maturo, pronto a ripartire per una nuova stagione piena di sfide, cominciata con la grande sorpresa lasciata in portineria da Romelu Lukaku. Il belga super-amico di Dimarco che qualche mese fa ha lasciato lo storico procuratore che ne aveva sempre curato gli interessi per legarsi all'agenzia di Big Rom, al quale però sembra mandare un messaggio velato: "L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero" si legge nel post Instagram di Dimash, probabilmente anche lui deluso dal comportamento dell'amico.

