Dimarco a InterTV: “Bello tornare a Verona, dobbiamo entrare con la testa giusta”

Le prime dichiarazioni nerazzurre a pochi minuti da Hellas Verona-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio del Bentegodi, Federico Dimarco inquadra con queste parole l'imminente sfida tra Hellas Verona e Inter ai microfoni di InterTV: "È una squadra agguerrita, vorrà fare risultato contro una grande squadra come l’Inter. Dobbiamo entrare in campo forti e cercare di metterli nella loro metà campo per fare gol il prima possibile".