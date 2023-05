Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. "La frase 'te l'ho promesso da bambino'? Significa tutto quello che ho passato da quando ho iniziato a giocare all'Inter, da quando avevo sei anni fino alla prima squadra - le sue parole -. Penso che qualsiasi giocatore che parte nel settore giovanile vorrebbe giocare un derby contro il Milan in una semifinale di Champions".

"Io tra i primi 5 in Europa per gol e assist? Guardo più ai risultati della squadra che a quelli personali perché il lavoro della squadra poi esalta il singolo - ha aggiunto -. Giocare una semifinale di Champions, e soprattutto un derby, è una cosa che qualsiasi tifoso e qualsiasi bambino vorrebbe giocare. Sono contentissimo e orgoglioso di giocarla per la squadra che ho tifato fin da bambino".

