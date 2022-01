Digne vuole lasciare l’Everton, Benitez conferma: “Ne ho parlato con lui”

Il tecnico dell'Everton: "Offerte? "Non sono responsabile delle trattative. Quando qualcuno chiede, deve impegnarsi a dire ok comprerò o farò un obbligo"

Stefano Bertocchi

Lucas Digne non vuole più giocare per l'Everton. La conferma arriva direttamente da Rafa Benitez durante una conferenza stampa in cui si è parlato ampiamente della situazione del terzino francese accostato anche all'Inter.

Hai la sensazione che ora sia inevitabile che partirà in questa finestra di mercato?

"Penso che sia stato molto chiaro. Voglio fare una domanda a ogni tifoso o ex giocatore, cosa direbbe Peter Reid se un giocatore dice che non vorrebbe essere lì? Ecco, semplice".

Stai dicendo categoricamente che Lucas non vuole essere in squadra?

"Ho avuto un paio di conversazioni con lui, mi ha detto cosa ne pensava. Quindi cosa ti aspetti che faccia il manager quando sta pensando di andarsene? Lo ripeto, tifosi ed ex giocatori, cosa direbbe Peter Reid se un giocatore andasse dall'allenatore a dire che non vuole essere qui? Semplice".

Giusto per fare l'avvocato del diavolo allora, perché Digne è stato chiamato in panchina contro il Brighton?

"Perché come allenatore hai la responsabilità di cercare di fare ciò che è meglio per il club".

Cosa prevedi che accada ora, allora? Hai avuto richieste per Lucas? Abbiamo sentito che Chelsea, West Ham, Newcastle e un altro club della Premier League sono interessati. Ci sono state offerte?

"Ti dirò che vorrei firmare Haaland e Mbappé. Posso fare sondaggi, ma devo impegnarmi. Abbiamo bisogno di impegno, non abbiamo bisogno di indagini".

Quindi non hai ancora ricevuto offerte per Lucas?

"Non sono responsabile delle trattative. Quando qualcuno chiede, deve impegnarsi a dire ok comprerò, o farò un obbligo o qualcosa del genere. Le persone possono parlare e parlare. Sono davvero contento di Dominic (Calvert-Lewin, ndr), ma se mi porti Mbappé sono felice anche io. Posso farlo? Posso fare una richiesta e così poi potrai dire "oh sono interessati". Questo è tutto".

Quanto sei deluso dal fatto che sia arrivato a questo tipo di situazione con lui?

"Sono un professionista, cerco di gestirmi. Dal mio primo giorno qui, so cosa vogliono i tifosi. Quando non vinci, è più difficile. La realtà è che abbiamo bisogno di giocatori che vogliono essere qui per qualsiasi motivo. Parlare di statistiche, statistiche individuali, quando la squadra è arrivata decima, non significa niente per me. Quello che voglio è una mentalità vincente, voglio ambizione. Ci vorrà del tempo, forse, ma almeno cerchiamo di fare le cose nel modo giusto".

Potresti spiegare un po' il motivo per cui Lucas Digne vuole lasciare il club?

"Non ho spiegazioni. Siamo professionisti, siamo pagati molti soldi per fare il nostro lavoro. Se qualcuno è felice o non lo è, dipende da te ed è il tuo lavoro. Ti pagano un sacco di soldi per giocare, devi giocare ed essere disponibile. Devi mettere i tuoi interessi dietro gli interessi del club. Questa è la mia sensazione e la sensazione di tutti. Nel calcio moderno, forse, le statistiche e le priorità sono cambiate. La gente pensa a se stessa prima delle squadre".

Quindi ti sembra che si sia messo davanti alla squadra? È questo che stai dicendo?

"No quello che dico è che la squadra che è arrivata decima e qualcuno è preoccupato per le statistiche, ma non cambia nulla per me come ho detto prima. Non voglio finire decimo. Vorrei essere in una posizione migliore rispetto ad ora, non sono stupido, ma non voglio finire decimo. Voglio finire il più in alto possibile e voglio essere sicuro che l'Everton stia crescendo e migliorando, e che creiamo una mentalità vincente per il futuro. Ci vorrà del tempo, sì, ma nel frattempo ho bisogno di giocatori che vogliano davvero essere qui".

Quando si tratta di Lucas, vedi un modo per tornare indietro o sarebbe meglio per tutti se andasse via questo mese?

"Questo è il calcio, ed è molto semplice. Il 31 gennaio, se finiamo il mercato e lui è ancora qui, dobbiamo iniziare a fare quello che dobbiamo fare. Al momento dobbiamo fare i conti con i giocatori che vogliono essere qui".

Apprezzo la tua onestà nel dirci che non vuole più giocare per il club. Ma come va e come influisce sulla sua valutazione?

"Tu come allenatore cerchi di fare il meglio per il tuo club, a volte è contro di te. Sapevamo già che stavamo cercando di gestire la situazione, abbiamo degli interessi ma niente di concreto. Ora ci stiamo avvicinando alla fine del mercato e quindi bisogna arrangiarsi. Quello che non posso fare è portare giocatori che vogliono essere qui e poi dare la priorità rispetto a quelli che non sono realmente interessati. Puoi analizzare i motivi, ma non importa. Per me il club è davanti a qualsiasi giocatore, a qualsiasi allenatore. Dobbiamo fare quello che dobbiamo fare".

Che pensiero hai su Lucas?

"La valutazione è chiara. Sappiamo che Lucas è un buon giocatore, su questo non ho dubbi. La domanda è di cosa ha bisogno la squadra. Quando l'allenatore chiede in una situazione difficile, quando non hai i tuoi attaccanti o non fai gol, la squadra deve fare qualcosa. Ogni giocatore deve essere lì a svolgere il suo compito. Se non ci pensi, la priorità sei tu e non la squadra. Questo è il motivo per cui dobbiamo trovare soluzioni".

