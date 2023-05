"Ad oggi, tutti gli accordi di sponsorizzazione che coinvolgono il marchio 'DigitalBits' con le squadre di calcio sono stati negoziati e gestiti da Zytara Labs". È quanto ribadisce per l'ennesima volta DigitalBits attraverso una serie di tweet dopo le polemiche inerenti i rapporti con Inter e Roma, che nell'ultimo weekend hanno deciso di togliere il main sponsor dalla maglia a causa dei mancati pagamenti.

"Zytara Labs è una società fintech che costruisce prodotti digitali su protocolli blockchain, inclusa la blockchain DigitalBits e non ha alcun controllo o rappresentanza, né ha mai avuto, nei confronti della DigitalBits Foundation - si legge ancora -. L'obiettivo principale della Fondazione è aumentare la consapevolezza e l'adozione della tecnologia DigitalBits, supportando al contempo il suo ecosistema di prodotti e la sua comunità. Stiamo lavorando attivamente a tutte le partnership associate al marchio per promuovere la creazione di valore per marchi e consumatori".

To date, all sponsorship deals involving the “DigitalBits” brand with the football clubs were negotiated and managed by Zytara Labs.