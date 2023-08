In attesa dell'ufficialità di Sommer e della chiusura definitiva della trattativa per Lazar Samardzic, che dovrebbe arrivare a Milano tra la domani e dopo domani, secondo Gianlucadimarzio.com a tenere banco tra i nomi per il post-Lukaku è anche il profilo di Mehdi Taremi. L'attaccante del Porto rimane un'opzione concreta per l'attacco, insieme ai vari Beto e Balogun, sul quale vuole puntare anche il Monaco che ha già avanzato un'offerta per l'iraniano, proposta però che ha incassato il primo no dell'Arsenal.