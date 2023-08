Lazar Samardzic sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter, con Giovanni Fabbian pronto a compiere il percorso inverso per aggregarsi all'Udinese. Non si tratta di un vero e proprio scambio di mercato ma le due trattative procedono di pari passo e, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, ormai le due società avrebbero definito anche gli ultimi dettagli e sarebbero pronte a concludere le due trattative. Sistemati dunque anche gli ingaggi che percepiranno i due calciatori, con l'Inter che ha lavorato quest'oggi anche con l'agente del nazionale serbo Rafaela Pimenta e l'Udinese che ha compiuto l'ultimo passaggio col procuratore Michelangelo Minieri; ora si resta in attesa soltanto delle rispettive ufficialità, che potrebbero arrivare già nella giornata di lunedì.

Luca Pesenti

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!