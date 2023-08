Mentre si complica l'affare Samardzic e l'Union Berlino tenta l'affondo per Robin Gosens, il nome da regalare a Inzaghi per l'attacco è ancora un rebus. Sartori alza il muro per Arnautovic, Taremi è un profilo che piace molto in Viale della Liberazione e i nomi al vaglio sono diversi. Marotta e Ausilio non corrono e fanno valutazioni complessive tenendo conto che il tesoretto a disposizione per completare la rosa è di circa 30 milioni. Sono diversi infatti i reparti da puntellare e per la difesa, zona del campo messa 'da parte' di recente, rispunta il nome di Trevoh Chalobah. "I nerazzurri hanno sondato di nuovo il giovane difensore centrale, rimasto sempre al Chelsea dopo essere cresciuto nel settore giovanile dei Blues. La richiesta del club londinese per cederlo ammonta a 25 milioni" si legge su Gianlucadimarzio.com.

