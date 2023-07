L'Inter è ancora in vantaggio nella corsa a Davide Frattesi e, nonostante l'incontro tra Milan e Sassuolo in programma in giornata, può chiudere già nelle prossime ore la trattativa per il centrocampista. Questa la versione di Gianluca Di Marzio: "L'Inter può chiudere per Frattesi tra oggi e domani, nonostante l'inserimento del Milan", scrive l'esperto di mercato in un tweet.

Dopo il summit di ieri, dunque, i nerazzurri vogliono lo sprint deciso e definitivo entro le prossime 24/48 ore. "Nonostate il forte interesse del Milan e il tentativo del Napoli, l'Inter è ora avanti per Frattesi e sente di avere in pugno il centrocampista - aggiunge lo stesso giornalista attraverso il suo sito -. Il giocatore gradisce la destinazione ed è un pallino di Simone Inzaghi e per questo la dirigenza nerazzurra ha deciso di affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Mancano soltanto da limare gli ultimi dettagli. Nell'operazione sarà inserito anche Mulattieri, valutato dall'Inter 8 milioni di euro".

