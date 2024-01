José Di Leo, ex vice commissario tecnico dell'Argentina, ha rilasciato un'intervista a Sportitalia.com, evidenziando le grandi capacità tecniche di Lautaro Martinez: "Quando io allenavo la Nazionale maggiore lui era nella Sub 20. Lo vidi dunque da vicino e mi colpì la potenza che aveva, l'istinto del gol e tutti i movimenti che faceva per arrivare a smarcarsi e segnare. Ha ancora tantissimo da dare al calcio e farà parlare tantissimo di sé. Se Messi resterà il primo marcatore della Selección, credo che il Toro potrà diventare il secondo superando Batistuta".

L'istinto del gol di Crespo, alcune giocate di Aguero: chi le ricorda di più come caratteristiche?

"Come stile e movenze mi ricorda per certi aspetti Crespo. Il Kun, altro fenomeno, veniva più indietro partecipando di più all'azione fin dal principio. Lautaro è più giocatore d'area rispetto a lui, quindi lo vedo più vicino ad Hernán".

