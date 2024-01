Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio analizza così il movimentato successo dell'Inter contro l'Hellas Verona: "Quello di Bastoni su Duda è fallo e va detto, bisognava fischiarlo. Ma basta esasperare i toni: questa non è una gomitata, è una spallata. Dobbiamo essere seri, è una spallata che spinge via l'avversario e basta, assurdo parlare di gomitata. Poi leggo di retrocessione in Serie B per Nasca, ma perché in Serie B può arbitrare male? Se ha sbagliato deve essere fermato e basta".