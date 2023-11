Marcus Thuram, anche se indirettamente, è al centro della prima conferenza di Didier Deschamps dal raduno della Nazionale francese a Clairefontaine. Un giornalista stuzzica il ct transalpino sull'eventualità che, viste le ultime prestazioni di Randal Kolo Muani, l'attaccante dell'Inter possa scalzare il giocatore del PSG nelle sue gerarchie. La risposta di Deschamps però è chiara: "Sei molto duro con Randal, troppo. Non lo ami, forse lo amo troppo io ma tu non lo ami abbastanza. Ho le idee abbastanza chiare. Tutti e tre saranno chiamati in causa come ho fatto le ultime volte".

