La preparazione anomala del derby, per via della sosta, è stato uno dei temi portanti della conferenza stampa tenuta da Simone Inzaghi alla vigilia della sfida al Milan. In casa nerazzurra, come noto, gli ultimi giocatori a ritornare ad Appiano Gentile sono stati, per ovvi motivi di calendario e distanza, i sudamericani, ieri Lautaro e Cuadrado, solo oggi Sanchez che ha avuto dei problemi logistici col volo di ritorno: "Non è stata la stessa preparazione delle altre partite, vale per me come per gli altri allenatori - ha spiegato il tecnico -. Sanchez lo vedrò solo oggi, Cuadrado spero che si possa allenare nel migliore dei modi ma l'ho visto abbastanza sereno.

Spero di averli tutti domani. Dubbi di formazione ce ne sono sempre, oggi ancor di più perché ho visto Lautaro solo ieri per mezz'ora, per cui devo valutare capendo che alcuni hanno giocato 180' e altri 45'. Ho dubbi e oggi faremo la rifinitura, poi il risveglio muscolare di domani e sceglierò".