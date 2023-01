In queste ore, si è parlato con una certa insistenza della possibilità di vedere Memphis Depay passare dal Barcellona all'Inter, magari in uno scambio che potesse coinvolgere nomi come Joaquin Correa e Marcelo Brozovic. Ma in realtà, la destinazione più probabile per il giocatore olandese pare essere l'Atletico Madrid, anche qui in una trade che coinvolgerebbe Yannick Carrasco che farebbe il percorso inverso vestendo il blaugrana. E qui, arriva la conferma dell'agente del belga Pini Zahavi che a Het Niuewsblad certifica che l'idea è viva: "Stiamo parlando. Il piano è scambiare Yannick con Depay. Non è ancora concreto, non so se alla fine si concretizzerà ma le trattative sono in corso. A Yannick piace questa idea ed è un buon giocatore".