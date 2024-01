In attesa di capire quale sarà il futuro di Denzel Dumfries dopo questa stagione, l'Inter può dirsi tranquilla con l'innesto di Tajon Buchanan che andrà a rinforzare la batteria di laterali destri a disposizione di Simone Inzaghi. A pensarlo è Ronny Deila, tecnico del Bruges che ha allenato il canadese fino a pochi giorni fa: "Sì, può diventare un titolare nell'Inter, ma deve ancora svilupparsi tecnicamente per esprimere tutto il suo potenziale - le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. La posizione migliore per esaltare le sue caratteristiche è quella di quinto perché è bravo nella conduzione di palla, in più regala a ogni partita tantissimi cross ai compagni. A livello difensivo è bravo nell'uno contro uno, ma deve deve migliorare il posizionamento in una linea a quattro".

