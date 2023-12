E' saltata ieri sera la misura contenuta nelle prime bozze del decreto 'Milleproroghe' che prorogava gli sconti fiscali per gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall'estero, contenuta inizialmente nel Decreto Crescita. Una notizia che Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha commentato così al TG1: "Nel momento in cui il calcio italiano stava risalendo la china a livello europeo e mondiale, con tre squadre che hanno partecipato alle finali delle maggiori competizioni continentali nella passata stagione, il fatto di abolire questa agevolazione fiscale del Decreto Crescita rappresenta un autogol per il calcio e per l'economia del Paese. Ci sono allenatori che sono venuti qui e che hanno usufruito di questa agevolazione", le sue parole.

