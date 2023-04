Roberto De Zerbi fa capire di stare bene al Brighton e di non essere sotto pressione. Di lui si è parlato anche in ottica Inter per l'eventuale post-Inzaghi, ma l'ex Sassuolo respinge le voci tra le righe mentre commenta gli ultimi ribaltoni sulle panchine della Premier League: "In Italia c'è più pressione, perché in Italia ci sono 60 milioni di persone e 60 milioni di allenatori. È molto difficile lavorare in Italia - dice De Zerbi in conferenza stampa -. La pressione è buona, dipende da come puoi gestirla. Mi sento molto bene qui. Ho la possibilità di lavorare a modo mio. Non ho alcuna pressione".