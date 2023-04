Lunga intervista di Roberto De Zerbi a Sportmediaset durante la quale l'allenatore del Brighton si racconta e confessa: "Inter, Roma o Chelsea? Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere al Brighton. Ho dovuto lasciare lo Shakhtar dopo otto mesi di lavoro e l'ho fatto malvolentieri e andare via dal Brighton dopo lo stesso tempo mi sembrerebbe come non portare a termine il lavoro. La mia volontà è quella di rimanere, poi dovrò parlare col club e confrontarci per capire cosa si aspettano, cosa vogliono, quali sono le loro ambizioni. La mia storia lo racconta: non mi muovo a seconda delle richieste importanti o meno. Il Chelsea avrebbe chiesto ufficialmente al Brighton la possibilità di trattare e di pagare la clausola di 13 milioni? Non lo so e non credo perché nessuno mi ha avvisato e nessuno mi ha chiamato. Del Brighton mi piace tutto, mi piace il campionato, mi piace la mia squadra e mi piace il modo che hanno gli inglesi di intendere il calcio. Mi trovo bene nel club e stanno arrivando anche i risultati: non posso chiedere di più".

Il suo Brighton, settimo in Premier League a meno un punto dall'Aston Villa e a meno 5 dal Tottenham ma con due partite in meno, è la squadra che ha fatto più tiri in porta, la seconda per possesso palla e la terza con più gol segnati. "Io sono fortunato a lavorare qua - commenta De Zerbi -. Ho trovato un gruppo di giocatori già 'mentalizzato' e abituato a giocare con coraggio, poi chiaramente ho cercato piano piano di mettere del mio, perché faccio fatica a scimmiottare gli altri: anche qua dovevo essere me stesso".

Un pezzetto del cuore di De Zerbi è rossonero? "Sono cresciuto al Milan e ho vissuto tre anni a Milanello. La mia educazione calcistica nasce lì. Sono tifoso del Brescia, ma sono riconoscente al Milan per quello che mi ha dato, per come mi ha cresciuto e per i valori calcistici che mi ha trasmesso". Domani alle 17:30 a Wembley la semifinale di FA Cup contro il Manchester United. "Non vedo l'ora di giocarci e che inizi la partita. In Inghilterra l'FA Cup è molto importante, le si dà un valore diverso dalla nostra Coppa Italia. Verranno 36mila persone da Brighton, incontriamo il Manchester United, sarà una giornata importante per tutti".

Dopo Serie A e Premier? "Non vorrei spostarmi da Brighton poi vedremo cosa succederà anche perché prima o poi dovrò spostarmi. Mi piacerebbe un giorno tornare in Italia però mi piacerebbe fare altre esperienze all’estero: una in Germania e una in Brasile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!