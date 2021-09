De Vrij: “Serve trovare più equilibrio. Contento che Inzaghi sia all’Inter”

Il difensore olandese presenta Shakhtar Donetesk-Inter al fianco di Simone Inzaghi

È Stefan de Vrij il giocatore dell'Inter chiamato a presentare il match contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani alle 18.45 a Kiev e valido per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Il difensore olandese siede al fianco del tecnico Simone Inzaghi nella sala stampa del NSC Olimpiyskiy.

"Tanti concetti sono rimasti uguali, anche il modulo lo conoscevamo già molto bene. Questo non vale solo per le difesa ma per tutta la squadra, anche a livello offensivo: creiamo tante occasioni, ma forse dobbiamo trovare un po' più di equilibrio. Forse sono queste le cose che un po' sono cambiate".