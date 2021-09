De Vrij: “Qualificazione aperta, dobbiamo cominciare a vincere in Champions”

L'olandese a Mediaset Infinity: "Non possiamo essere contenti dopo lo 0-0 con lo Shakhtar"

"Non possiamo essere contenti del risultato, eravamo venuti qua per vincere e non ci siamo riusciti. Almeno non abbiamo perso". Lo ha detto Stefan de Vrij, analizzando a Mediaset Infinity il pari a reti inviolate rimediato ieri dall'Inter a Kiev contro lo Shakhtar in Champions League. "Loro hanno giocato bene, creato occasioni, noi abbiamo avuto le nostre. Alla fine penso che il pari sia il risultato giusto, vista la gara. Non siamo contenti", ha aggiunto l'olandese.