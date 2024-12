Dopo l'intervallo, poco prima di scendere in campo per il secondo tempo di Inter-Parma, Stefan de Vrij si è soffermato con DAZN per un'intervista flash nella quale ha spiegato in poche parole cosa dovranno fare i nerazzurri per portare a casa i tre punti: "Cercheremo di chiuderla, facendo il secondo gol ma con equilibrio perché il Parma è bravo a ripartire. Dobbiamo essere concentrati", ha detto l'olandese

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!