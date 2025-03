È Stefan De Vrij il giocatore incaricato a presentare l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma per domani al Feyenoord Stadium di Rotterdam. L'olandese, ex in questione, è chiamato a fare gli 'onori di casa', ed è lui a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Chi meglio di te può spiegarci cosa significa giocare qui?

"Conosco molto bene l'ambiente, è bellissimo e i tifosi spingono tanto la squadra. Il Feyenoord ha tirato fuori qualcosa in più in Champions, battendo il Bayern Monaco e il Milan. Sappiamo cosa ci aspetta cercheremo di fare un'ottima partita".

Van Persie si ricorda di te da ragazzo: quali sono le tue personali emozioni?

"Sono molto contento per questo sorteggio, sarà una partita molto speciale per me. Qui sono cresciuto e ho fatto tutto il settore giovanile, ci allenavamo qui vicino, andavo a piedi a prendere l'autobus per venire qui. Sognavo di giocare in questo stadio, ci sono riuscito e ho passato cinque anni bellissimi: sarà molto speciale per me".

Come cambia difensivamente la vostra partita qualora doveste giocare con Bastoni esterno?

"Penso prima di tutto che il modo di giocare e i nostri principi non cambiano, giochiamo da tanti anni insieme, anche in ruoli dove non giochiamo spesso. Cambiano i giocatori, ma siamo pronti e ognuno sa quello che deve fare".

I vostri numeri in Champions sono incredibili, anche rispetto al campionato: cosa vi dà in più la Champions?

"Non so, perché il nostro approccio è sempre lo stesso in ogni partita, poi ci sono delle casualità o degli episodi. Noi cerchiamo sempre di fare un'ottima fase difensiva e di non prendere gol. In Champions è andata molto bene e vogliamo continuare così".

Siete una squadra esperta, Van Persie è al debutto in Champions: quali sono rischi e vantaggi?

"Spesso quando una squadra cambia allenatore porta nuova energia, noi ci aspettiamo una partita molto intensa. Loro vogliono dimostrare il loro valore e il loro gioco, noi vogliamo fare un'ottima partita".

In campionato l'Inter si gioca la vetta punto a punto, poi ci sono Coppa Italia e Champions: come vi sentite rispetto al fatto che vi giocate tutto?

"Noi viviamo partita per partita, senza guardare troppo avanti. Vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni, vogliamo continuare così ma per il momento pensiamo solo alla gara di domani per fare un'ottima partita e passare il turno".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!