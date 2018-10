"E' bello tornare in Olanda, è più divertente vincere". Stefan De Vrij scherza con i cronisti olandesi, come riportato da vi.nl, al termine della gara vinta in casa del Psv. "Abbiamo fatto un passo importante - continua il centrale nerazzurro -. Il Psv ha avuto delle occasioni e ha anche una squadra eccellente. È un avversario difficile. Tuttavia, abbiamo avuto il maggior numero di opportunità e anche il maggior numero di tentativi. E abbiamo vinto la partita. Siamo stati bravi a continuare a giocare dopo la rete di Rosario. E' fantastico essere a punteggio pieno".