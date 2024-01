"Il bilancio della Supercoppa Italiana a quattro squadre è ottimo". Esordisce così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, quando chiamato a tracciare un bilancio sul discusso torneo appena concluso a Riyadh: "Come tutti i nuovi progetti pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma in realtà già alla prima edizione a quattro squadre abbiamo ottenuto ottimi risultati di ascolto - dice sulle frequenze di Radio24 -. Sia in semifinale, con partite che hanno superato le aspettative, ma soprattutto con il match Napoli-Inter, che in termini di ascolti ha battuto la finale dello scorso anno, Inter-Milan, che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere un’audience maggiore".

"In Arabia Saudita il calcio sta sbocciando e ci sarà il Mondiale 2034, gli investimenti su sport e calcio sono sempre più rilevanti e non potevamo perdere questa opportunità - aggiunge De Siervo in un altro passaggio -. Come hanno ribadito Barone, De Laurentiis, Lotito e Marotta quello dell’Arabia Saudita è uno scenario da cui, per i prossimi anni, il calcio che conta non potrà prescindere".

