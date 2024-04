Nel giorno di vigilia del derby italiano di Europa League tra Milan e Roma, prima di sfidarlo in panchina per la prima volta in carriera, Daniele De Rossi ha speso parole di elogio per Stefano Pioli: "Lo stimo tantissimo - ha ammesso DDR a Sky Sport -. Sono un curioso e un appassionato di questi allenatori, ho sempre sognato di fare questo mestiere. Io l’ho incontrato col Chievo e giocava in maniera più speculativa perché aveva giocatori di un certo tipo, poi al Bologna, alla Lazio e all’Inter le sue squadre giocavano sempre meglio al calcio. Fino ad arrivare Milan, dove ha vinto lo scudetto giocando meglio di tutti, facendo un gioco molto moderno e portando tantissimi giocatori ad attaccare nella metà campo offensiva. Non posso che stimarlo anche come persona, ci siamo confrontati in un periodo non bello per una perdita comune. Davide (Astori, ndr) era un suo giocatore e come un fratello per me, purtroppo anche questo ci ha avvicinato”.

